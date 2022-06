Project M: Trailer zum 'interaktiven Film' beeindruckt mit realistischer Optik

09.06.2022 13:24 Uhr

Das südkoreanische Studio NCSoft hat mit einem Trailer Project M (Codename) näher vorgestellt. Dabei fällt vor allem die beeindruckende Optik auf, die unter anderem auf 3D-Scanning, Motion Capture und der Unreal Engine 5 zurückzuführen ist. Wer Quantic Dream-Spiele wie Heavy Rain und Detroit: Become Human kennt, fühlt sich womöglich auch stark daran erinnert, was daran liegt, dass uns bei Project M ebenfalls ein emotionaler "interaktiver Film" erwartet, in denen unsere Reaktion durch Quick Time Events mit entscheiden, wie sich die Geschichte entwickelt.

Wann Project M erscheint und wie es letztendlich heißen wird, ist nicht klar. Erscheinen soll das Spiel für Konsolen, wobei der Trailer eine PlayStation-Version andeutet.