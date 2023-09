Project Mugen - Der zweite Trailer verrät mehr Infos zum 'Anime-GTA'

Project Mugen ist ein Open-World-RPG von Naked Rain und NetEase, das vor einem knappen Monat angekündigt wurde. Jetzt gibt es einen zweiten Trailer von der Tokyo Game Show, der aktuelle Infos zum Spiel liefert. Bisher ist unklar, wann der Titel erscheint und welche Plattformen bedient werden.

Project Mugen wirft euch in eine große, futuristische Metropole. Die Charaktere sind dabei im Anime-Stil gehalten, der Mix erinnert ein bisschen an Persona 5. Beim Gameplay sind dagegen Einflüsse von GTA und Spider-Man zu erkennen. So könnt ihr euch nämlich sowohl zu Fuß als auch im Auto und sogar elegant schwingend fortbewegen.

Die Stadt wurde dabei zu großen Teilen prozedural generiert und dann von Hand mit Leben gefüllt. Viele Gebäude können betreten werden. Dort findet ihr dann Shops und Automaten, an denen ihr Minispiele und Spiele-Klassiker zocken könnt.