PS5-Controller: Sony kündigt limitierten DualSense im The Last of Us-Design an

Sony hat eine neue DualSense-Variante enthüllt. Die kommt im The Last of Us-Design daher und wird nur in limitierten Mengen verfügbar sein. Die Vorbestellungen für den PS5-Controller sollen am 14. März 10:00 Uhr deutscher Zeit im PlayStation Direct Store und bei teilnehmenden Händlern beginnen, in den Handel kommt der Last of Us-DualSense dann am 10. April 2025. Der Preis für den Controller liegt bei knapp 85 Euro.