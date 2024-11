PS5 Pro im Technik-Check: Für wen lohnt sie sich?

Zu wenig, zu teuer, zu halbgar. Die Enthüllung der PS5 Pro stieß bei Fans der Sony-Konsole und denjenigen, die mit einem Kauf liebäugeln, auf wenig Begeisterung. Vor allem der Preis von 800 Euro schien deutlich zu hoch für die versprochenen Verbesserungen.



Ein erweiterter Arbeitsspeicher, höhere GPU-Leistung, verbesserte Bildqualität und Ray-Tracing-Effekte sowie ein Speicherplatz von 2 Terabyte klingen zwar nicht nach nichts, die Unterschiede zur Basisversion wirkten jedoch längst nicht so signifikant, dass sie diese Kostensteigerung rechtfertigen würden.

Ob sich dieser Eindruck bewahrheitet, oder Sony seinen Kritiker Lügen straft, konnten wir nun endlich selbst beurteilen. Unsere Ergebnisse findet ihr verschriftlicht auf der Seite und im Talk. Und auch in diesem Video schauen wir uns die neue Sony-Konsole genauer an und verraten euch, ob das Leistungsupgrade den tiefen Griff in die Tasche rechtfertigt, oder ob sich im Vergleich zur Basisversion außer ein paar Zahlen im Benutzerhandbuch nicht viel geändert hat.