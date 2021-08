Psychonauts 2 - Launchtrailer stellt die Charaktere vor

25.08.2021 12:45 Uhr

In Psychonauts 2 hat Raz, der Held des Vorgängers, es zu den Psychonauts geschafft - zumindest als Praktikant. Als Teil der internationalen Geheimorganisation aus psychisch begabten Menschen muss er eine Verschwörung aufdecken und einen Maulwurf innerhalb der Psychonauts finden, der die Organisation stürzen will. Psychonauts 2 schickt uns schon wie der erste Teil in die abgedrehten mentalen Welten der Charaktere, wo wir mit ihren Problemen konfrontiert werden und dabei helfen können, sie zu lösen.

Im Releasetrailer erhalten wir einen Blick auf einige der wichtigsten Charaktere des Sequels, von bekannten Gesichtern wie Raz, Sasha und Milla bis hin zu neuen Charakteren wie Agent Forsythe, Otto Mentallis und den anderen Praktikanten.