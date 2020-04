PsyHotel Simulator - Dieses Spiel macht uns zu einem auftragsmordenden Hotelier

22.04.2020 12:42 Uhr

PsyHotel Simulator versetzt uns in die Rolle eines Hoteliers, der gleichzeitig als Auftragsmörder arbeitet. Denn wo könnte man besser unauffällig Leichen entsorgen als im eigenen Hotel? In dieser Mischung aus Hitman und The Sexy Brutale ist es unsere Aufgabe, so effektiv wie möglich für das baldige Ableben unserer Gäste zu sorgen. Dafür steht ein Inventar an Waffen und Fallen für uns parat, das mit der Zeit ausgebaut werden kann.