Rainbow Six Extraction-Video erklärt den Endgame-Modus 'Malstrom-Protokoll'

16.01.2022 10:50 Uhr

In Rainbow Six Extraction stellen sich die aus Rainbow Six Siege bekannten Operator einer neuen Bedrohung in Form von Chimera-Aliens. In Einsätzen an unterschiedlichen Schauplätzen gilt es, wechselnde Ziele zu erledigen und XP zu sammeln, um weitere Operator, Technologien und Verbesserungen freizuschalten.

Neben den normalen Einsätzen wartet im Endgame des Spiels (ab Gesamtstufe 16) der Malstrom-Protokoll-Modus auf euch. Dieser ist durch wöchentlich wechselnde Anpassungen und mehr Gebiete deutlich herausfordernder, verspricht aber auch größere Belohnungen. Wie der Modus genau funktioniert, erfahrt ihr im Video.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia.