Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5-Exclusive stellt die Story des Spiels im neuen Trailer vor

26.05.2021 17:35 Uhr

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart kehren der Lombax und sein kleiner Robo-Freund nicht nur im neuen Grafikgewand zurück, sondern haben auch eine komplett neue Geschichte im Gepäck. In einem kurzen Story-Trailer reißt Sony Interactive Entertainment das kommende Abenteuer nun etwas genauer an und zeigt - es wird wieder mal wild!



Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PS5.