Remake von Until Dawn hat Release und zeigt grafische Unterschiede zur PS4-Version

Noch im Herbst 2024 sollte das Remake von Until Dawn auf PS5 und PC kommen. In einem neuen Trailer hat Sony jetzt nicht nur den Release für den 04. Oktober bestätigt, sondern auch gezeigt, wie sich die Neuauflage von der mittlerweile neun Jahre alten PS4-Version optisch unterscheidet.

Until Dawn erzählt die Geschichte einer Gruppe Teenager, die ihren Winterurlaub an genau dem Ort verbringen, wo ein Jahr zuvor zwei Personen spurlos verschwunden sind. Wie in Spielen von Entwickler Supermassive Games üblich, steht die leicht trashige Geschichte und das Fällen von Entscheidungen im Mittelpunkt.