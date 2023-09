Am Donnerstag, den 21. September erscheint der Seperate Ways-DLC für das Remake des Horror-Shooters Resident Evil 4 und beantwortet offene Fragen. Statt, wie in der Hauptstory, als Leon S. Kennedy gegen die Sekte und ihre Zombie-ähnlichen Untertanen vorzugehen, schlüpft ihr hier in die Stiefel der mysteriösen Agentin Ada Wong.

Die taucht im Hauptspiel immer wieder auf und hilft Leon aus der Patsche, was sie eigentlich dort treibt und welche Mission sie ausführt, bleibt eigentlich unklar. Genau hier soll Seperate Ways offene Fragen beantworten, in dem es euch die Gescichte aus der Sicht von Ada erleben lässt.

Das Gameplay ist dabei dem des Spiels sehr ähnlich, allerdings hat Ada einen Greifhaken, mit dem sie sich durch die Levels ziehen kann und Gegnern beispielsweise Schilde aus der Hand reißt.