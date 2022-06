Resident Evil - Neuer Trailer zur Netflix-Serie zeigt viel Action und Horror-Monster

07.06.2022 16:44 Uhr

Resident Evil-Fans bekommen bald eine neue Serie geboten, die auf Netflix erscheinen wird.

In diesem Ableger geht es um eine komplett neue Geschichte rund um Jade Wesker. Die Tochter des Serien-Bösewichts erlebt in zwei Zeitlinien den Ausbruch des T-Virus in 2022 sowie was Jahre danach passiert. Dabei deckt sie auf, was ihr Vater mit dem Ereignis zu tun hat. Die Geschichte an sich gibt es bisher in dieser Form nicht in den Videospielen.

Resident Evil startet am 14. Juli mit der ersten Staffel exklusiv auf Netflix.