Resident Evil & The Division 2 - Anniversary-Trailer stellt Crossover-Event vor

22.01.2021 09:26 Uhr

Was haben die Agenten aus The Division 2 und die Mitglieder von Resident Evils S.T.A.R.S.-Organisation gemeinsam? Nicht allzu viel, sollte man meinen. Dennoch erwartet uns jetzt ein Crossvover-Event, mit dem wir in Ubisosfts RPG-Shooter den 25. Geburtstag der Resident Evil-Reihe feiern können. Inklusive allerlei kosmetischer Gegenstände, die von Capcoms Horror-Reihe inspiriert sind.

Das "The Division 2 x Resident Evil 25th Anniversary Event" wird vom 2. bis zum 15. Februar 2021 stattfinden.