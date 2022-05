Resident Evil - Trailer zur Netflix-Serie schickt euch nach New Raccoon City

12.05.2022 16:33 Uhr

Netflix wagt dieses Jahr den Versuch, die Resident Evil-Reihe in Serienform umzusetzen und jetzt wurde endlich der erste Teaser gezeigt.

Die Serie spielt in zwei Orten zu unterschiedlichen Zeiten. So gibt es einmal New Raccoon City im Jahr 2022 und wir sehen wie Wesker Experimente durchführt, die natürlich wieder fiese Konsequenzen haben. Dazu wird dann noch ein Teil der Serie in London im jahr 2036 spielen. Dort ist dann bereits wieder ein Virus ausgebrochen und hat die Welt in eine Apokalypse gestürzt.

Die neue Resident Evil-Serie startet am 14. Juli auf Netflix.