Resident Evil Village - Die Gold Edition bringt den Abschluss der Story

Die Gold Edition von Resident Evil Village erscheint am 28. Oktober für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC. Mit Shadows of Rose beinhaltet die Edition auch den Abschluss der Handlung um Ethans Tochter Rosemary. Das Spiel kann dann außerdem komplett aus der Third-Person-Perspektive erlebt werden und im Mercenaries-Modus können wir unter anderem in die Rolle von Lady Dimitrescu schlüpfen. Der neue Trailer beschäft