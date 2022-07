22.07.2022 10:10 Uhr

Am 28. Oktober erscheint die Gold Edition für Resident Evil: Village. Der neue Trailer stellt die Erweiterung des Mercenaries-Modus in den Vordergrund, bei dem ihr künftig neue Charaktere spielen können; darunter auch Fanliebling Lady Dimitrescu. Am Ende erhaschen wir auch noch einen kurzen Blick auf Rose, die im Story-DLC die Hauptrolle übernimmt.