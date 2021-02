24.02.2021 17:00 Uhr

Mit Returnal steht Ende April das nächste, große PS5-Exclusive auf dem Plan. Der Third Person-Shooter ist das ambitionierte AAA-Debüt der finnischen Entwickler von Housemarque, die eher für kleinere aber eindrucksvolle Arcade-Shooter aufgefallen sind. In Returnal greift das Roguelite-Prinzip: Protagonistin Selene, eine erfahrene Astronautin, stürzt auf dem Alien-Planeten Atropos ab und gerät in eine seltsame Schleife. Nach jedem Tod fängt sie wieder von vor an.

Abwechslunsgreiche Spielwelt: Die Erkundung von Atropos und den verschiedenen Arealen des Planeten steht bei Returnal klar im Mittelpunkt. Und mit einem Trailer wird die Spieltwelt nun genauer vorgestellt. In verschiedene Biome unterteilt, bietet die Welt von Returnal sehr unterschiedliche Szenarien. Die Überwucherten Ruinen erinnern schon fast an einen außerirdischen Dschungel, während das Rote Ödland wüstenartig daherkommt. Die meisten der freischaltbaren Areale sind aber offenbar noch unter Verschluss - zumindest gibt es aber einen kleinen Teaser auf eine eisige Schneelandschaft.

Auf deutsch, bitte: Neben einem Ausblick auf die Spieltwelt hält der neue Returnal-Trailer aber auch einen Vorgeschmack auf die deutsche Synchro bereit. Selene kommentiert die eigenen Erfahrungen mit der Schleife aus Tod und Neustart regelmäßig, komplett vertont. Wer keine Lust auf die englische Sprachausgabe hat, kann der Verzweiflung also auch auf deutsch lauschen.

Returnal erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PS5.