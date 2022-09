River City Girls 2 soll noch dieses Jahr für PS4 & PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. In einem neuen Trailer sehen wir die Protagonistinnen Misako, Kyoko, Kunio, Riki, Marian und Provie in Action. Das Beat 'em Up mit RPG-Elementen setzt erneut auf den Anime-Stil des Vorgängers.

In Teil zwei treffen die Kämpferinnen dabei erneut auf Oberfiesling Sabu, der dieses Mal aber auch seine Tochter Sabuko und seinen Adoptivsohn Ken mitbringt. mit bis zu vier Spieler*innen könnt ihr euch der Gefahr im Koop stellen und River City erneut retten.