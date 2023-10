Roblox - Eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten ist jetzt auch auf PS4 und PS5 gelandet

Die ursprünglich schon 2006 erschienene Spiele-Sandbox Roblox ist nach knapp 17 Jahren am 10. Oktober auch auf PS4 und PS5 erschienen. Bei Roblox handelt es sich um einen Spielebaukasten mit dazugehöriger Plattform, was in Kombination zu nahezu unendlichen Möglichkeiten und Gaming-Nachschub führt.

Vonn Plattformern über Rennspiele bis zu Shootern und sogar ganzen RPGs ist dabei so ziemlich alles vertreten, was sich die Millionen von Spieler*innen ausdenken können. Erstellte Spiele können dann mit der Community geteilt werden. Besonders beliebte Projekte werden prominent präsentiert.