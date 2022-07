RoboCop: Rogue City - Trailer zeigt erstes Gameplay vom neuen Ego-Shooter

11.07.2022 16:55 Uhr

"Dead or alive - you're coming with me" - diese legendären Worte des Schauspielers Peter Weller ertönen ebenfalls im neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter RoboCop: Rogue City. Einen konkreten Release-Termin für die Rückkehr in das retrofuturistische Boston gibt es derzeit nicht, die Veröffentlichung auf PS5, Xbox Series X/S und PC ist jedoch für Juni 2023 geplant.



Rogue City soll Shooter-Gameplay in der Ego-Perspektive samt Erkundung der Spielwelt und Multiple-Choice-Dialogen kombinieren. Ob damit eine Open World oder semi-offene Level wie zum Beispiel im vorangegangenen Shooter von Entwickler Teyon, Terminator: Resistance, gemeint ist, bleibt derweil noch unklar.

Wie RoboCop: Rogue City übrigens einen Traum wahr werden lassen könnte, der älter als GameStar-Kollege Valentin ist, das könnt ihr in seiner verlinkten Kolumne nachlesen.