Roller Drama ist eine Mischung aus Visual Novel und Sportmanagement in der Zukunft

Roller Drama ist ein neues Spiel von Open Lab, das 2023 für PC und Mobile erscheinen soll. Versionen für PlayStation und Xbox sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der Titel ist ein spannender Mix aus Sportspiel und Visual Novel. Ihr schlüpft in der nahen Zukunft in die Rolle einer Trainerin eines Roller Derby Teams.

Dabei handelt es sich um eine futuristische Sportart. Auf dem Platz übernehmt ihr selbst die Kontrolle, zwischen den Matches müsst ihr euch in Gesprächen und kleinen Rätseln um die Bedürfnisse der fünf Spielerinnen kümmern. Die Welt, in der Roller Drama spielt, ist an unsere angelehnt, aber dystopisch weitergedacht.