Roots of Pacha: Die Aufbau-Simulation in der Urzeit zeigt sich im neuen Trailer

Roots of Pacha erinnert auf den ersten Blick stark an Stardew Valley. Im Pixellook müsst ihr ein Dorf aufbauen, euch um die Gemeinschaft kümmern und Gemüse anbauen. Allerdings spielt der Titel im Gegensatz zum großen Vorbild in der Urzeit und bringt entsprechend einige Eigenheiten mit. Zum Beispiel müssen Tiere erst domestiziert und Technologien erst entwickelt werden.

Im neuen Trailer stellt das Indie-Team einige Spielmechaniken und Funktionen vor, die Roots of Pacha einzigartig machen sollen. Besonders cool: Das Spiel wird schon bei Release einen Multiplayer bieten, dank dem ihr gemeinsam ein Dorf aufbauen dürft. Nach diversen Verschiebungen soll Roots of Pacha jetzt zu Beginn des kommenden Jahres für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf den Markt kommen.