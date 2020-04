Roots of Pacha - Steinzeit-Version von Animal Crossing und Stardew Valley erscheint für PS4, Xbox One, Switch, & PS5

29.04.2020 12:21 Uhr

Je nachdem, ob ihr mit Animal Crossing: New Horizons eure eigene einsame Insel in Betrieb genommen habt oder nicht, wird euch Roots of Pacha entweder wie eine Steinzeit-Version des Inselbau-Simulators vorkommen - oder an Stardew Valley in der Vergangenheit erinnern. In der Lebenssimulation des kleinen Entwicklerstudios Soda Den ist es unsere Aufgabe, ein Dorf zu führen und weiterzuentwickeln - allerdings nicht zu unserer Zeit oder in einem Universum mit vermenschlichten Tieren, sondern in der Steinzeit.

Wie aus dem Trailer zu erkennen, beginnen wir als Jäger und Sammler und bauen unser Dorf ganz langsam aus. Erst wird ein Feld angelegt und Werkzeug gekraftet, später dann eine Bewässerungsanlage gefertigt oder eine Allianzen durch Hochzeiten geschmiedet.

Roots of Pacha erscheint 2021 für PS4, Xbox One X, Switch, den PC und zeitgleich auch für die PS5.