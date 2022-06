Routine: Weltraum-Horror mit 80er-Jahre-Flair für Einzelspieler enthüllt

09.06.2022 21:40 Uhr

Routine ist normalerweise etwas ziemlich ermüdendes. Immer das Gleiche machen, gefangen in einem nicht enden wollenden Kreislauf aus Wiederholungen und ... oh, moment, diese Routine ist gar nicht gemeint! Denn diesmal verbirgt sich hinter diesem Wort ein düsterer SciFi-Horrortrip, der euch auf eine Mondbasis verfrachtet.

Natürlich ist es nicht damit getan, die fremde Umgebung einfach nur in aller Ruhe zu erkunden. Stattdessen werdet ihr hier ziemlich schnell um euer Überleben kämpfen. Und dabei dürfte euch mehr als nur ein Schauer über den Rücken laufen, denn Routine verzichtet fast gänzlich auf eine Benutzeroberfläche und setzt auch sonst alles daran, euch voll und ganz ins Geschehen zu ziehen.

Immer tiefer in den Wahnsinn hinein: Auf eurem Weg durch die Mondbasis werdet ihr häufiger Gebrauch von diversen Kosmonauten-Hilfswerkzeugen machen, um Hindernisse zu überwinden, Rätsel zu lösen und tiefer in die Anlage vorzudringen. Die soll optisch übrigens durchaus etwas Abwechslung zu bieten haben, etwa in Form von verlassenen Einkaufszentren oder heruntergekommenen Wohnquartieren.

Kommt es doch mal zur Konfrontation mit den roboterhaften Feinden, könnt ihr nicht auf leistungsfähige Waffen zurückgreifen, sondern müsst die Beine in die Hand nehmen und euch verstecken. Der Trip zum Mond dürfte eure Nerven also nicht gerade schonen.

Wann genau Routine erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.