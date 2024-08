RTL 2-Klassiker Shin Chan bekommt ein neues Spiel und das kommt im Oktober auch zu uns

Shin chan: Shiro and the Coal Town ist ein neues Spiel zur Anime-Serie mit dem kleinen Frechdachs. Im Adventure erleben wir Shin-chans Alltag und fangen etwa Käfer, gehen fischen, nehmen ein heißes Bad oder hören uns Geschichten seines Opas an. Daneben kann Shin-chan aber auch eine mysteriöse Stadt erkunden, in der wir Abenteuer erleben, Erfindungen basteln oder an Rennen teilnehmen.

Shin chan: Shiro and the Coal Town erscheint am 24. Oktober 2024 für Nintendo Switch und PC.