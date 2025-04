Rune Factory: Guardians of Azuma ist erstmals vertont und präsentiert die neue Synchro des RPGs

Mit Rune Factory: Guardians of Azuma werden alle wichtigen Zwischensequenzen und Dialoge erstmals in der Reihe vertont. Ihr habt dabei die Wahl zwischen der japanischen und der englischen Synchronisation. Untertitel und Texte sind nach wie vor auf deutsch lesbar.

Worum es in der Geschichte geht und wie die englische Sprachausgabe in Aktion klingt, könnt ihr euch in diesem neuen Trailer anschauen.

Wir konnten den neuen Ableger bereits anspielen und verraten euch in unserer Preview zu Rune Factory: Guardians of Azuma, warum sich Franchise-Neulinge und Zelda-Fans darauf freuen können.

Rune Factory: Guardians of Azuma erscheint am 5. Juni für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Für die Version der originalen Switch wird es auch ein Upgrade-Pack zur Switch 2-Fassung für 10 Euro geben.