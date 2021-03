Rust: Actionreiche Gameplay-Szenen aus der Console Edition im Trailer

26.03.2021 18:31 Uhr

Noch in diesem Jahr wird das Survival-Multiplayer-Spiel Rust für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Vor dem Release wird es eine Closed Beta geben. In dem Multiplayer-Spiel erwachen wir auf einer postapokalyptischen Insel und müssen dort um unser Überleben kämpfen. Das bedeutet nicht nur Duelle gegen andere Spieler:innen, sondern auch gegen Raubtiere und die Elemente. Das Sammeln von Crafting-Ressourcen und Nahrung steht ebenfalls auf dem Programm.



Im Trailer, der auf dem id@Xbox-Event im März veröffentlicht wurde, gibt es einige neue Gameplay-Szenen zu sehen.