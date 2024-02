Rusty's Retirement: Das Farm-Spiel läuft nebenher, während ihr arbeitet und versüßt euch den Alltag

Rusty's Retirement ist ein gemütliches kleines Farming-Spiel, dass ihr im Grunde den lieben langen Tag nebenbei spielen könnt, während ihr arbeitet.

Der Titel nimmt nämlich nur einen kleinen Teil eures Bildschirms ein. Während ihr also an etwas anderem arbeitet, brummt und summt eure kleine Farm von ganz alleine. Zwischendrin baut ihr neue Feldfrüchte an oder weist euren fleißigen Helfer-Robotern neue Aufgaben zu.

Rusty's Retirement soll im 1. Quartal 2024 für den PC erscheinen. Im Rahmen des Steam Next Fest könnt ihr jetzt eine kostenlose Demo zum Spiel ausprobieren.