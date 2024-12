Sakuna: Of Rice and Ruin mischt schnelle Götter-Action mit chilliger Farming Sim

Sakuna: Of Rice and Ruin mischt actionlastige Echtzeitkämpfe mit beruhigenden Farming-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle der anfangs verzogenen Erntegöttin Sakuna und werdet aus dem allerheiligsten Reich verbannt. Auf dem Boden der Tatsachen angekommen muss sich die Protagonistin ihren Ruf und ihr Geburtsrecht wieder verdienen und kämpft dafür nicht nur in Sidescrolling-Abschnitten gegen fiese Dämonen, sondern muss auch regelmäßig auf dem Feld arbeiten. Mit gesammelten Materialien und angepflanzten Ressourcen stellt ihr neue Ausrüstung her, um für schwierigere Quests gewappnet zu sein.



Sakuna: Of Rice and Ruin gibt es für PS4, Nintendo Switch und PC.