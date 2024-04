Sand Land teast mit fantastischem Trailer mögliches Dragon Ball-Crossover an

Sand Land ist das neue Action-RPG zum Manga von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama. Ein neuer Trailer könnte jetzt ein Crossover mit DBZ angekündigt haben.

Der trailer selbst gehört schon jetzt zu den unterhaltsamsten des Jahres. Zu den Klängen von Sandstorm von Darude gibt es einen Ausblick auf die Story des Spiels. Das eigentliche Highlight wartet aber ganz am Ende. Da werden Hauptfigur Beelzebub und seine Kameraden in eine Unterwasserhöhle gesogen und landen in einer unbekannten Welt, die stark an Break Wasteland aus Dragon Ball Z erinnert. Möglicherweise gibt es also eine Verbindung zwischen den beiden Universen.

Sand Land erscheint am 26. April 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.