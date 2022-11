Save Room macht aus dem Resident Evil 4-Inventar ein neues Puzzle-Spiel

Save Room ist ein Puzzlespiel von Ratalaika Games, das am 11. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Am PC ist das Spiel schon seit April erhältlich. Der Titel nimmt sich das Inventar-Management von Resident Evil 4 zum Vorbild.

Die Items hatten dort ähnlich wie in Tetris geometrische Formen, die in Blöcken dargestellt wurden. Passend dazu bot das Inventar nur für eine bestimmte Anzahl an freien Feldern. Waffen, Granaten und Co. mussten dann angeordnet werden, um möglichst viel tragen zu können.