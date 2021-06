Scarlet Nexus: Launch-Trailer stimmt auf das Action-Rollenspiel ein

20.06.2021 11:16 Uhr

Bis zum Start des Action-Rollenspiel Scarlet Nexus ist es nicht mehr lange hin, deshalb hat Publisher und Entwickler Bandai Namco jetzt den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Darum geht's: Spieler*innen schlüpfen in die Haut eines Rekruten der Organisation "Other Supression Force" (OSF), die Kämpfer mit Psychokinese ausbildet um die Bevölkerung vor angreifenden Mutanten zu schützen. Dabei greiffen die eigenen Einheiten auf einen ganzen Pool von normalen und Psychokinese-Attacken zurück, die sich in den Kämpfen auch wunderbar aneinandereihen lassen.



Scarlet Nexus erscheint am 25. Juni 2021.