Schickes PS5-Horrorspiel Karma: The Dark World hat Release und schon bald dürfen wir uns gruseln

Bereits am 27. März können wir uns in KARMA: The Dark World auf PS5 und PC (später auch auf Xbox) durch das düstere und surreale Ostdeutschland aus dem Jahr 1984 gruseln. Das hat der chinesiche Entwickler Pollard Studio soeben bekanntgegeben. Kosten wird das Spiel 24,99 Euro.



Der schaurige und dem jüngsten Trailer nach zu urteilen überaus schicke Psycho-Thriller wurde unter anderem durch Film-Größen wie dem jüngst verstorben David Lynch oder auch Christopher Nolan inspiert. Auch Hideo Kojima wird als Inspirationsquelle genannt.

Darum geht's: Gespielt wird Elite-Agent Daniel McGovern, mit dem wir aus der Egoperspektive in Erinnerungen von Verdächtigen eintauchen sollen, woraus sich allerdings recht schnell eine dunkle Verschwörung entwickelt. Eine, die alles in Frage stellt, woran Daniel glaubt.