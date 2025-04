Schnallt den Gürtel enger, Spiele werden jetzt wieder teurer!

Die letzten Monate wurde bereits viel darüber gemutmaßt, ob es 2025 schon wieder eine Verteuerung von Spielen geben wird. Nachdem der Standardpreis mit dem Release der aktuellen Konsolengeneration nach und nach auf 70 Euro erhöht wurde, spekulierten Expert*innen, dass mit dem Release von Rockstars Blockbuster GTA 6 eine weitere Preiserhöhung stattfinden würde.

Dank Nintendo müssen wir nun aber gar nicht mehr so lange warten. Der Publisher bekommt für den angekündigten 80-Euro-Preis von Mario Kart 9 gerade einen ordentlichen Rüffel von den Fans. Doch wie so oft gibt es auch Stimmen, die die Preissteigerung für nachvollziehbar halten und Partei ergreifen für Rockstar, Nintendo und Co.

Wir stellen euch in diesem Video Argumente beider Seiten vor und prüfen, ob sich die diversen theoretischen Begründungen für und wider auch tatsächlich in einen realen Kontext übertragen lassen.