Schräger Action-Adventure-Geheimtipp begeistert mit einzigartigem Look - kommt endlich auf Switch

Das Action-Adventure El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint knapp 13 Jahre nach dem ursprünglichen Release als HD-Remaster auf der Nintendo Switch.

Der Titel wurde ursprünglich für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht und besticht vor allem durch einen einzigartigen Grafikstil und seine merkwürdige Geschichte. Als Gottes Kopfgeldjäger Enoch macht ihr in bunten Cel-Shading-Levels Jagd auf die sieben Engel, die sich vom Himmel abgewandt haben und im Turm von Babel verstecken.

El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint am 28. April 2024 als HD-Remaster für die Nintendo Switch.