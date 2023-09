Scott Pilgrim Takes Off - Netflix zeigt den ersten Ausschnitt aus der Anime-Adaption

Mit Scott Pilgrim Takes Off erscheint am 17. November eine Anime-Umsetzung der beliebten Graphic Novel, die auch schon als Spiel und als Film veröffentlicht wurde. Die Handlung dreht sich erneut um Scott Pilgrim, der ein ziemlich 'normales' Leben führt. Dieses wird durcheinander gewirbelt, als er die junge Ramona Flowers kennenlernt und sie sich ineinander verlieben.

Bevor die beiden zusammen sein können, muss Scott aber zuerst gegen die sieben Ex-Freund*innen von Ramona antreten. Im englischen Original wird Scott Pilgrim übrigens von Micheal Cera gesprochen, also demselben Schauspieler, der ihn auch schon im Film von 2010 verkörperte.