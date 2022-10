Sea of Thieves - Neues Piraten-Abenteuer mit Trailer angekündigt

Das Piraten-MMO Sea of Thieves erfreut sich seit dem Release 2018 großer Beliebtheit. Der Titel kann auf der Xbox One, der Xbox Series X/S und dem PC gespielt werden und lässt euch und eurer Crew viele Freiheiten. Die Spielwelt ist eine riesige Sandbox voller Abenteuer, Schätze und Seeschlachten.

Vom 13. bis zum 27. Oktober findet jetzt mit The Herald of the Flames ein neues Abenteuer statt. Wie immer wird vorab nicht viel verraten, um mögliche Überraschungen bieten zu können. Offenbar geht es aber um die Suche nach Stitcher Jim. Auch Kapitän Flameheart spielt dabei eine Rolle.