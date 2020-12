Season - Trailer zeigt malerisches PS5-Exclusive

11.12.2020 10:50 Uhr

Season ist ein atmosphärisches Adventure für PlayStation 5 und den PC, das uns als junge Frau eine malerische Welt mit dem Fahrrad erkunden lässt. Von Look and Feel her erinnert das Third-Person-Abenteuer etwas an Zelda: Breath of the Wild und stellt wie der Nintendo-Hit die Erkundung der Spielwelt in den Vordergrund.