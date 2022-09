Second Extinction: Der gamescom-Trailer zeigt die explosive Dino-Action

Second Extinction steht kurz vor dem finalen Launch und hat auf der gamescom 2022 noch einmal einen neuen Trailer erhalten. Zu sehen ist ein Team von Menschen, das auf der von mutierten Dinos bevölkerten Erde landet. Ihr Ziel ist es, den Planten von den Echsen zu säubern und so für die Menschheit wieder bewohnbar zu machen. Wie sie das anstellen? Mit ordentlich Waffengewalt!

In Second Extinction könnt ihr euch alleine oder in einem Team aus bis zu drei Menschen in die Schlachten gegen die Dinos stürzen. Dabei stehen euch futuristische Waffen wie Laser und Elekrtrogewehre zur Verfügung, die ihr mit der Zeit verbessern könnt. Second Extinction erscheint als Vollversion am 20. Oktober für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.