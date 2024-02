Sega-Kultreihe erhält nach 12 Jahren zum ersten Mal einen komplett neuen Ableger

Auf der Nintendo Direct wurde mit Super Monkey Ball Banana Rumble der erste komplett neue Ableger der lustigen Geschicklichkeitsspiel-Reihe seit knapp 12 Jahren angekündigt.

Wie auch in den anderen Ablegern steuert ihr dabei einen kleinen, in einer durchsichtigen Kugel sitzenden Affen, indem ihr die ganze Spielwelt in verschiedene Richtungen neigt. Banana Rumble kommt zudem mit einigen Online-Modi wie einem Wettrennen für bis zu 16 Spieler*innen.

Super Monkey Ball Banana Rumble erscheint am 25. Juni 2024 auf der Nintendo Switch.