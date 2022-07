14.07.2022 15:01 Uhr

Session ist inspiriert von den 90ern, der Goldenen Ära das Skatens und will Spieler*innen eine geballte Ladung Kreativität und Freiheit präsentieren. Dabei setzt Session auf eine möglichst realistische Erfahrung und ordnet jedem Stick des Controllers einen Fuß auf dem Board zu. Auch in Sachen Settings setzt das Spiel auf Realismus. Ihr könnt euch beispielsweise in einer Nachbildung der Brooklyn Banks von New York oder im FDR Park von Philadelphia austoben.

Nachdem der Titel lange Zeit im Early Access war, erhält er nun ein Release-Datum: Am 22. September erscheint Session für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und One.