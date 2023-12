Shadow of the Colossus - Eine ganze Community sucht ein Geheimnis, das es vielleicht gar nicht gibt!

Shadow of the Colossus, der PlayStation-2-Klassiker von 2005, aber auch das PS4-Remake von 2018 sind Gaming-Meisterwerke und konnten viele Spieler begeistern.

Ein paar der Fans sind aber so in das Action-Adventure vernarrt, dass sie schon seit Jahren auch das letzte Geheimnis des Spiels ergründen wollen und dafür sogar an Orte vordringen, die nie für die Spieler gedacht waren. Was sie dort fanden, hat der YouTuber Nomad Colossus in den vergangenen Jahren zusammengefasst und gezeigt.

Für ihn ist Shadow of the Colossus eine regelrechte Lebensquest geworden und deshalb haben wir mit ihm über die Suche nach Geheimnissen gesprochen, die es vielleicht gar nicht gibt.