Shadow Warrior 3 Launch-Trailer - Definitive Edition und Current-Gen-Upgrade jetzt erhältlich

Der rasante Ego-Shooter Shadow Warrior 3 von Flying Wild Hog ist im März 2022 für PS4, Xbox One und PC erschienen. Jetzt folgt die Definitive Edition mit neuen Features und Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S. Ab sofort könnt ihr eure Fähigkeiten im Survival Modus, New Game Plus, und im Hardcore Modus unter Beweis stellen.

Es gibt außerdem neue Arenen und Waffen-Skins. Die neuen Konsolen profitieren von einer verbesserten Optik und Performance. Der Shooter kann jetzt in 4K und mit 60 fps gespielt werden. Wer eine der ursprünglichen Versionen besitzt, kann das Upgrade gratis herunterladen, das Spiel landet außerdem im Game Pass.