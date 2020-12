Shady Part of Me - Schattiger Puzzle-Plattformer angekündigt & sofort veröffentlicht

11.12.2020 00:58 Uhr

Im Rahmen der Game Awards 2020 wurde auch Shady Part of Me enthüllt, ein Mix aus 3D- und 2D-Gameplay, in der wir auch unseren eigenen Schatten steuern müssen. Um in der "poetischen" Reise Fortschritte machen zu können, müssen die beiden zusammenarbeiten und gemeinsam Rätsel lösen. Sollten die Dinge aber mal schief laufen, kann jederzeit die Zeit zurückgedreht werden.

Shady Part of Me wurde direkt im Anschluss an die Ankündigung veröffentlicht und kann ab sofort auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC gespielt werden.