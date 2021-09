Sherlock Holmes Chapter One - Trailer teast die Story und das Gameplay an

26.09.2021 10:40 Uhr

In Sherlock Holmes Chapter One schlüpfen Spieler*innen in die Haut eines jungen Sherlock Holmes, der nach dem Tod seiner Mutter auf die Mittelmeerinsel Cordona reist und dort mit Gewaltverbrechen, Korruption und verdrehten Moralvorstellungen konfrontiert wird. Spieler*innen soll in der Vorgeschichte des berühmten Privatdetektives freistehen, ob sie ihren Gegnern mit roher Gewalt oder doch lieber Finesse zu Leibe rücken, während sie mysteriöse Morde aufklären.

Sherlock Holmes Chapter 1 erscheint am 16. November 2021 für PS5 und später auch für PS4.