Ship of Fools - Das kooperative Seefahrer-Roguelite hat einen Release

Ship of Fools könnte noch in diesem Jahr eine echte Koop-Perle werden und wann das Spiel für Switch, PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, wissen wir jetzt auch. Am 22. November 2022 ist es soweit, dann könnt ihr mit Freunden oder allein die stürmische See von Monstern befreien und auf Inseln wertvolle Schätze heben.