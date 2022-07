Signalis - Im Oktober kommt der Horror auf eure Konsole

08.07.2022 13:25 Uhr

Mit Signalis erscheint am 27. Oktober 2022 ein melancholisches Survival-Horrorspiel für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle einer Replikantin, die auf einem fremden Planeten gestrandet ist. Auf eurer Erkundung trefft ihr auf albtraumhafte Kreaturen, gegen die ihr euch mit Waffengewalt zur Wehr setzen müsst.