Sky Oceans: Wings For Hire ist ein JRPG in bester Dreamcast-Manier

Sky Oceans: Wings For Hire ist eine Hommage an klassische JRPGs wie Skies of Arcadia und wurde jetzt für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC angekündigt. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Kapitäns und befehligt eure Crew von liebenswürdigen Himmelspiraten.

Ihr erkundet die bunte Spielwelt auf der Suche nach einem Sinn und stellt euch den finsteren Mächten der 'Alliance' entgegen. Auf eurer Reise trefft ihr viele verschiedene Charaktere, von denen ihr einige für euer Team rekrutieren könnt. Gekämpft wird ganz klassich in rundentaktischen Gefechten, die hoch über den Wolken stattfinden.