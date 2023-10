Slender Man kehrt zum 10-jährigen Jubiläum mit Next-Gen-Grafik zurück

Durch das First-Person-Horrorspiel Slender: The Eight Pages erfuhr der gruselige Slender Man 2012 einen ordentlichen Hype. Ein Jahr später erschien dann mit Slender: The Arrival ein umfangreicher und kostenpflichtiger Nachfolger. Jetzt wurde zum 10-jährigen Jubiläum ein Update veröffentlicht.

Das bringt vor allem eine komplett überarbeitete Grafik, die den Grusel in die neue Konsolengeneration einführt. Im Spiel könnt ihr zwischen der neuen Optik und der Original-Grafik von 2013 auswählen.

Beim Slender Man handelt es sich um eine Figur aus der Internetkultur, die wohl 2009 als Meme entstanden ist. Er wird für gewöhnlich als großer, schlanker Mann ohne Gesicht, mit langen Armen und Beinen dargestellt und trägt einen schwarzen Anzug.