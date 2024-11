In Slime Heroes rettet ihr eine Fantasywelt vor der bösen Verderbnis. Anders als es die bunte Optik vielleicht vermuten lässt, spielen Kämpfe eine wichtige Rolle in der Open World. Mit verschiedenen Angriffen, Magie und Ausdauer müsst ihr die Movesets eurer Gegner erkennen und geschickt kontern. Außerdem könnt ihr Fähigkeiten frei miteinander kombinieren, um neue Kombos freizuschalten. Das Entwicklerteam nennt sein Spiel selbst "Elden Ring, aber in niedlich".

Es dürfte aber keinen Frust durch hohen Schwierigkeitsgrad geben. Ihr könnt verschiedene Regler für Gegnerschaden, Ausdauerregeneration und mehr zu jeder Zeit über das Menü anpassen und bei Bedarf herunterschrauben. Wenn ihr die knallharte Herausforderung sucht, geht aber auch das.

Beim Erkunden der Open World soll es mit Rätseldungeons und Geheimgängen ebenfalls Anlehnungen an das Soulslike-Genre geben. Ob das mit der bunten Cozy-Optik zusammenpasst, erfahren wir zum Release Anfang 2025 auf Nintendo Switch, Xbox und PC. Eine Gratis-Demo bei Steam gibt es bereits.