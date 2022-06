Snowrunner - Season 7 präsentiert das sommerliche Tennessee und zwei neue Autos

02.06.2022 16:52 Uhr

Mit der siebten Season von Snowrunner schicken euch die Entwickler von Saber Interactive wieder mal in den Dreck. Zudem können sich Besitzer von PlayStation 5 und Xbox Series X über ein kostenloses Next-Gen-Updgrade freuen, welches euch die Trucker-Simulation in 60FPS und 4K genießen lässt.

Was ist neu? Season 7 führt euch nach Burning Will, Tennessee. Die neue Karte ist ganze 4km² groß und schickt euch zur Abwechslung nicht in verschneite Areale, sondern mitten durch sommerliche Wälder und kleinen Städtchen. Neben neuen Herausforderungen gibt es aber auch zwei neue Fahrzeuge. Einmal den Gor BY-4 und den Sprinter 43-19. Wie in jeder Season gibt es auch einen ganzen Haufen an neuen kosmetischen Items für euch. Zudem wurde Crossplay auf der Nintendo Switch aktiviert.